Tottenham, Vertonghen sotto osservazione: frattura del setto nasale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paura per Ian Vertonghen, uscito nel corso del primo tempo dopo uno scontro tremendo con il portiere dell'Ajax, Onana. Il difensore belga del Tottenham ha riportato una frattura del setto nasale, che gli ha causato anche un leggero svenimento. In un primo momento era rimasto in campo, ma dopo un minuto ha chiesto il cambio; al momento di abbandonare il terreno di gioco, però, ha quasi perso i sensi ed è stato accompagnato negli spogliatoi dai membri dello staff di Pochettino. Nulla di grave, secondo le prime informazioni riportate da Sky: grande spavento e rottura del setto nasale, potrebbe esserci per la gara di ritorno, in programma mercoledì 8 maggio. Il giocatore resterà sotto osservazione per le prossime ore.