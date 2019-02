© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jan Vertonghen, difensore belga di proprietà del Tottenham, ha parlato della sfida di stasera contro il Borussia Dortmund. "È senz'altro un top team. Quando ci abbiamo giocato la scorsa stagione lo era già, come ora, ma hanno inserito alcuni giocatori differenti. Ora sono in una fase differente, sono al primo posto in Bundesliga e hanno fiducia in loro stessi. Ma anche noi vogliamo passare il turno e fare meglio dello scorso anno. Avere il fattore campo aiuta nelle gare a eliminazione diretta".