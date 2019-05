© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Harry Winks, centrocampista del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Liverpool (in programma al Wanda Metropolitano di Madrid alle ore 21:00): "È una grande occasione, non solo per noi ma per tutto il club e per i nostri tifosi. Essere qui dimostra quanto sia cresciuto il Tottenham: sarà davvero una serata speciale", alcune battute del giocatore.