© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In Inghilterra si continua a discutere del successo del Chelsea, ieri sera, contro il Tottenham. Secondo il Daily Mail gli Spurs, per la prima volta da quando Mauricio Pochettino è in panchina, non sono riusciti ad effettuare neanche un tiro nello specchio della porta della squadra avversaria. I 9 tentativi Spurs infatti sono tutti finiti fuori dallo specchio, dato che non si verificava dal 2013.