Touré attacca Guardiola: "Finge di non avere problemi con gli africani"

Nel corso di un'intervista a France Football, Yaya Touré attacca Pep Guardiola sostenendo che il tecnico catalano lo abbia umiliato in alcune circostanze: "Ero il vice-capitano e davanti a tutti mi fa: 'Non ti vedo motivato. Se non vuoi restare, vai dai proprietari per sistemare la situazione' denotando così una mancanza di rispetto assoluta. Ho l'impressone che Pep, il quale non ha né riconoscenza né rispetto, abbia fatto di tutto per rovinare la mia ultima stagione".

E ancora: "Sono arrivato a chiedermi se tutto questo non fosse a causa del mio colore e so di non essere l'unico ad essermi posto questa domanda. Ad esempio qualche giocatore del Barcellona si è chiesto lo stesso. Fose noi africani non siamo trattati da alcuni allo stesso modo degli altri". Nella fattispecie Yaya Touré tira fuori l'esempio di Wilfried Bony, la cui esclusione dal Manchester City è stata definita dal centrocampista come "brutale". Eppure Touré precisa: "Problemi con i giocatori di colore? Finge di non averne. È troppo intelligente per farsi intrappolare. Non lo ammetterà mai. Ma il giorno in cui allenerà una squadra nella quale ci sono cinque africani non naturalizzati gli manderò una torta".