Trabzonspor, offerta per Mihajlovic: il tecnico serbo rifiuta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dai colleghi di Gazzamercato.it nei giorni scorsi ci sarebbe stato un tentativo del Trabzonspor per Sinisa Mihajlovic. Per il tecnico serbo pronto un biennale da 3 milioni a stagione, ma Sinisa ha preferito declinare, in attesa di una chiamata più stimolante dal punto di vista tecnico.