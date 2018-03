Trabzonspor, richieste da Inghilterra e Spagna per Yokuslu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Okay Yokuslu (23) è pronto a salutare il campionato turco per tentare l'esperienza in uno dei principali tornei europei. Il centrocampista classe '94 sta facendo bene in patria con la maglia del Trabzonspor, al punto che West Ham, West Bromwich Albion e Siviglia hanno deciso di muoversi per lui durante la prossima estate. A scriverlo è il giornale turco Milliyet.