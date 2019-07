Trabzonspor rischia esclusione dalla UEFA. Tempo fino al 15 ottobre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La UEFA ha pubblicato un comunicato ufficiale che prende una decisione sul Trabzonspor, squadra nel mirino della Camera Giudicante per il Controllo Finanziario dei Club. Ecco quanto si legge nel comunicato dell'autorità europea.

"La Camera Giudicante dell'Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha stabilito che il Trabzonspor (TUR) non ha soddisfatto i requisiti di pareggio di bilancio come richiesto dall'accordo transattivo sottoscritto il 20 maggio 2016.

Di conseguenza, la Camera Giudicante CFCB ha sanzionato il club con l'esclusione per un anno (1) dalla partecipazione a competizioni UEFA alle quali si quali si qualificherà nelle stagioni 2020/21 e 2021/22. Tuttavia la sanzione decadrà se il club sarà in grado di dimostrare entro il 15 ottobre 2019 di aver soddisfatto le condizioni relative al ripianamento dei debiti, di rispettare i nuovi regolamenti nazionali di controllo finanziario e di poter raggiungere gli obiettivi relativi ai risultati finanziari per l'esercizio 2019.

Nel caso in cui l'esclusione non verrà applicata, il club vedrà il 50% degli introiti derivante dalla partecipazione alla UEFA Europa League 2019/20 trattenuta in modo permanente".

Qualora dovesse ricevere la sanzione, possibile che i migliori talenti della squadra (tra cui soprattutto Omur, voluto dalla Roma, e Yazici ricercato dalla Lazio) vadano a cercare fortuna altrove.