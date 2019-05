La tragica scomparsa di Emiliano Sala fa ancora discutere. Soprattutto alla luce delle dichiarazioni di suo padre, Horacio Sala, in un documentario mandato in onda dalla BBC chiamato 'Emiliano Sala, la ricerca della famiglia per conoscere la verità'. Il papà dell'ex attaccante del Nantes è deceduto lo scorso 26 aprile a 58 anni, a causa di un infarto a poco più di tre mesi dalla scomparsa di suo figlio. Le parole di Horacio Sala sono emerse solo pochi giorni fa e nel documentario ha detto sulla tragica fatalità che ha colpito Emiliano durante il volo verso Cardiff: "Con tutti i soldi che avevano pagato per acquistarlo, come mai non hanno scelto qualcosa di sicuro? L'hanno lasciato da solo. Proprio come un cane, è stato abbandonato", si legge su Diario As.