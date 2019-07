Tre big di Premier su Dani Alves: sfida tra Man City, Tottenham e Arsenal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo l'Inter su Dani Alves. Secondo le ultime indiscrezioni del Mundo Deportivo infatti tre club di Premier League stanno cercando di accaparrarsi il difensore brasiliano a parametro zero dopo che ha deciso di non rinnovare con il PSG. Manchester City, Arsenal e Tottenham infatti sarebbero molto interessate a Dani Alves, sul quale c'è anche il Barcellona.