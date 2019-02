© foto di J.M.Colomo

"Bombazo", titola Marca che inevitabilmente dedica la sua prima pagina di oggi al sorteggio di Copa del Rey che ha visto la sfida tra Barcellona e Real Madrid in semifinale. "Clasico con andata e ritorno nel torneo del ko. La prima sfida mercoledì al Camp Nou alle 21, Cillessen si perde il doppio duello per lesione. La finale del Villamarin passa dal Betis per eliminate il Valencia".