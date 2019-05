© foto di Giulia Borletto

Cerca rinforzi in attacco in vista dell'estate il Lione di Jean Michel Aulas. France Football parla di due nuovi obiettivi per la formazione transalpina, seguiti con interesse dal compartimento scouting del club: si tratta di Dodi Lukebakio, ora in prestito al Fortuna Dusseldorf ma di proprietà del Watford, e di Trezeguet, egiziano del Kasimpasa.