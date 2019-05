Trionfo Chelsea, Kanté alza un trofeo per il quarto anno consecutivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da quando è in Inghilterra, N'Golo Kanté ha sempre vinto almeno un trofeo. Col successo in Europa League continua la striscia del francese, vincitore della Premier League nel 2016 con il Leicester e nel 2017 col Chelsea. L'anno scorso trionfo in FA Cup. A questo va aggiunta la Coppa del Mondo la scorsa estate con la Francia.