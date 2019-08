Tuchel: "Areola deve dimostrare le sue capacità". Poi apre a Donnarumma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo gli addii di Trapp e Buffon, si sta parlando molto di un PSG alla ricerca di un portiere e il nome di Donnarumma è stato spesso accostato al club francese. Nel frattempo Thomas Tuchel ha parlato in conferenza e su Areola, al momento primo portiere del club, ha detto: "Ha una grande opportunità di mettersi in mostra. detto. Per il momento, abbiamo Areola e Bulka in panchina. Ma, secondo me, Alphonse deve dimostrare di essere in grado di migliorare e assumersi la responsabilità. È assolutamente necessario e importante per noi. Mi fido di lui e ora deve dimostrarlo, ha spiegato il tecnico che poi ha anche aggiunto: "Un club come il PSG era sempre aperto a trovare soluzioni sul mercato", aprendo in un certo senso ad un possibile arrivo.