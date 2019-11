Tuchel infastidito da Neymar. Il brasiliano: "Don't worry, be happy"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

La presenza di Neymar in Coppa Davis non è stata gradita da Thomas Tuchel, che nella conferenza stampa di ieri non ha nascosto il malumore in merito. Il brasiliano, attraverso un messaggio su Instagram ha dato una risposta che sembra indirizzata proprio al tecnico tedesco: "In ogni vita abbiamo alcuni problemi. Ma quando ti preoccupi, li raddoppi. Don'ìt worry, be happy".