Tuchel: "Qui per migliorare, il PSG è una grande sfida"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel non sembra intenzionato a lasciare il Paris Saint Germain, come dimostrano anche le parole che ha detto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Dijon. Diversi tecnici, tra i quali Conte, Mourinho e Allegri, sono stati accostati alla panchina del club francese ma Tuchel ha detto: "Imparo tutti i giorni, sono qui per imparare e migliorare, questo è il mio obiettivo. Quando sono arrivato qui, volevo lasciare la Bundesliga e lavorare in Francia. È necessario migliorare per rimanere aperti. Il PSG rimane una grande sfida, ma va bene".