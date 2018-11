Tuchel su Buffon: "Giocherà sia a Lille sia contro il Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Thomas Tuchel, nella conferenza stampa prepartita contro il Lille - in Ligue 1 - ha parlato della situazione di Gianluigi Buffon, che rientrerà in Champions League dopo la lunga squalifica comminatagli dopo Real Madrid-Juventus. "Ha un ruolo davvero importante per il gruppo, considerata la sua esperienza. Giocherà sia domani, venerdì, che contro il Napoli martedì in Champions".