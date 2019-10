Tuchel su Neymar: "Bravo ragazzo ma il peggio deve ancora arrivare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'estate di Thomas Tuchel è trascorsa rispondendo alle domande sul futuro di Neymar, stella del PSG che per molte settimane ha trattato il suo ritorno al Barcellona. A qualche mese di distanza il tecnico tedesco dei transalpini torna a parlare del brasiliano in un'intervista al quotidiano The Guardian: "Neymar ha un buon cuore - spiega l'ex Dortmund - e a volte è difficile capire questa sua qualità quando lo vivi dall'esterno. Ma lo è davvero un bravo ragazzo. Una volta chiuso il mercato gli ho detto: 'Pensi che la parte più difficile sia finita? D'ora in avanti dovrai avere a che fare solo con me e io ti spronerò, moltissimi. Quindi sappi che il peggio deve ancora arrivare'".