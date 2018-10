Turchia-Bosnia, le formazioni ufficiali: Under-Calhanoglu VS Dzeko-Pjanic

© foto di Insidefoto/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali dell'amichevole fra Turchia e Bosnia. In campo per i padroni di casa troviamo il milanista Calhanoglu ed il giallorosso Under. Nella Bosnia troviamo Dzeko in attacco, Krunic e Pjanic e in mezzo al campo e Zukanovic in difesa.

Turchia (4-3-3) - Bolat; Ozbayrakli, Ayhan, Soyuncu, Bayram; Tekdemir, Ozyakup, Yokuslu; Under, Unal, Calhanoglu.

Bosnia (4-3-3) - Sehic; Todorovic, Vranjes, Zukanovic, Nastic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Dzeko, Zakarin