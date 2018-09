Turchia, Calhanoglu: "Grazie al pubblico di Trabzon. Peccato per il ko"

Hakan Calhanoglu ha giocato ieri sera a Trabzon in Turchia-Russia, valida per la UEFA Nations League. Il trequartista del Milan commenta il ko della sua nazionale (1-2): "Sapevamo che la Russia era una buona squadra, lo si è visto agli ultimi Mondiali. Nel primo tempo non siamo stati in grado di iniziare come volevamo, lasciando loro molto spazio. Dopo essere riusciti a pareggiare dovevamo iniziare meglio la ripresa, ma dopo pochi minuti abbiamo subito il loro gol. Grazie al pubblico di Trabzon che ci ha supportato per tutti e 90 i minuti. Siamo dispiaciuti che sia finita così".