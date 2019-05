Turchia, coppa al Galatasaray. Battuto in finale l'Akhisarspor

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Galatasaray vince la Coppa di Turchia. Superati i campioni uscenti dell'Akhisarspor per 3-1 nella finale giocata a Sivas. La squadra di Fatih Terim, sotto fino a 10 minuti dalla fine riesce a ribaltare l'incontro clamorosamente grazie al rigore di Gumus e alle reti di Feghouli e Diagne. Si tratta del 18° titolo per il "Gala", che è la squadra più vincente in questo torneo. I giallorossi possono quest'anno fare il double, essendo al comando del campionato a pari punti col Basaksehir. E domenica ci sarà lo scontro diretto al "Türk Telekom Stadium".