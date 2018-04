Turchia, Fenerbahçe-Besiktas si riprenderà dal 57' ma a porte chiuse

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo gli incidenti avvenuti a Istanbul nel corso del derby fra Fenerbahçe e Besiktas, degenerati al punto da far piovere sulla testa del tecnico del Besiktas Senol Gunes un seggiolino, la Federcalcio turca ha deciso a sorpresa che non arriverà la sconfitta a tavolino bensì si rigiocherà riprendendo la partita dal 57', minuto in cui la gara era stata interrotta sullo 0-0, ma a porte chiuse. In palio c'è un posto per la finale di Coppa di Turchia, la partita d'andata era terminata 2-2.