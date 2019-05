© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamoroso pari del Basaksehir sul campo del del Sivasspor: 0-0 il risultato finale nell'anticipo del 31° turno. La Super Lig turca ora è apertissima: domenica si gioca il derby Galatasaray-Besiktas. In caso di successo dei padroni di casa ci sarà l'aggancio al comando della classifica, in caso di successo degli ospiti ci sarà il loro avvicinamento al primo posto, a una sola lunghezza. Periodo nero per il Basaksehir che sta buttando all'aria un titolo che era in pugno: solo due punti nelle ultime quattro partite.