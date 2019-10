Turchia, la Nazionale omaggia i militari al confine. Le parole dei giocatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella dell'operazione militare turca contro il popolo curdo al confine con la Siria è una tematica geopolitica sulle prime pagine della stampa internazionale e anche al centro del dibattito politica. Una tematica che anche a livello sportivo è alla ribalta delle cronache per le recenti esultanze e prese di posizione dei giocatori della Nazionale, compresi gli italiani Merih Demiral, Hakan Calhanoglu e Cengiz Under.

Le parole dopo la gara contro l'Albania Quella dell'attacco della Turchia in Siria del Nord è una tematica che ha riguardato anche il post gara di ieri. Dopo il gol, in campo, Cenk Tosun e compagni hanno mimato il saluto militare, inviando così un tributo alle truppe al confine. "Noi siamo importanti ma i nostri soldati lo sono di più", ha detto al termine della gara Caglar Soyuncu dell'Everton a Fanatik. "Non possiamo parlare di partite, le nostre ferite sono solo temporanee". "Stiamo attraversando un periodo straordinariamente difficile. Abbiamo giocato una partita stressante e difficile in un periodo così", sono le dichiarazioni del ct Senol Gunes. "I nostri eroi principali sono al confine -ha detto Emre Belozoglu-, è grazie a loro se dormiamo comodamente nelle nostre case".