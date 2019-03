Turchia, lezione di sportività: Gala U14 calcia a lato rigore inventato

Lezione di sportività che arriva dalla Turchia, nel match tra le selezioni Under 14 di Galarasaray e Istanbulspor. A dirigere la gara era un arbitro donna, che ha assegnato un rigore per un presunto fallo subito dall'attaccante dei giallorossi, Beknaz Almazbekov. Tra le proteste degli ospiti, ovviamente. Perché il replay ha evidenziato l'assenza del contatto tra il difensore e il calciatore del Gala, che ha spedito il pallone volutamente sul fondo al momento dell'esecuzione del penalty. Il punteggio, al momento dell'accaduto, era sull'1-0 in favore del Galatasaray.

Happened in Turkish U14 game between #Galatasaray and #Istanbulspor. Beknaz Almazbekov gets a penalty for a controversial foul without being touched and misses the penalty on purpose.pic.twitter.com/Zuj0CSPnKC#fairplay

— Göksel Uzunoglu (@10GoekiDe) 26 marzo 2019