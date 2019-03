© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Facile vittoria della Turchia, che si sbarazza con un poker dell'ostacolo Moldavia nella seconda giornata del Gruppo H di qualificazione a Euro 2020. Reti di Kaldrim e Tosun nel primo tempo, ancora Tosun e Ayhan nella ripresa. Burak Yilmaz ha sbagliato un rigore sul punteggio di 2-0. In campo il milanista Calhanoglu e il difensore del Sassuolo, Demiral: il primo ha giocato 66', il secondo è rimasto in campo per tutta la sfida. La squadra di Gunes vola a 6 punti, in testa al girone, mentre la Moldavia subisce la seconda sconfitta dopo l'1-4 interno contro la Francia.