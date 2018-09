Turchia-Russia, formazion iufficiali: in campo Under e Calhanoglu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Turchia-Russia, valida per la League B:

TURCHIA (4-2-3-1): Serkan Kirintili; Obayrakli, Aziz, Soyuncu, Ali Kaldirim; Okay Yokuslu, Mehmet Topal; Cengiz Under, Yusuf Yazici, Hakan Calhanoglu; Cenk Tosun. All. Lucescu.

RUSSIA (4-3-2-1): Lunev; Mario Fernandes, Neustadter, Dzhikiya, Kudryashov; Zobnin, Gazinski, Erokhin; Kuzyaev, Cheryshev; Dzyuba. All. Cherchesov.