Terribile notizia per il calcio ceco. L'attaccante Josef Šural è morto a seguito di un tragico incidente stradale a soli 28 anni. Il giocatore, trasferitosi a gennaio in Turchia all'Alanyaspor era, assieme ad altri sei compagni di squadra, a bordo di un minivan che si è ribaltato nel tragitto che li stava riportando a casa dopo la trasferta di campionato a Kayseri. Ricoverato in condizioni critiche, per Šural non c'è stato nulla da fare. Gli altri sei giocatori (Papiss Cisse, Steven Caulker, Djalma Campos, Baiano, Welinton e Isaac Sackey) sono rimasti leggermente feriti. Šural ha vestito per 20 volte la maglia della nazionale ceca, partecipando anche agli ultimi Europei.