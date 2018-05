Turchia, sorpasso fallito per il Basaksehir. La beffa arriva al 92'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Occasione sprecata per il Basaksehir, che aggancia momentaneamente al comando del campionato turco, pareggiando l'anticipo del 32° turno: 1-1 contro il Sivasspor. L'ex Udinese Bajic illude i suoi, ma al 92' arriva la beffa a seguito di un'autorete di Babacan. Basaksehir che gioca per un'ora in inferiorità numerica a seguito dell'espulsione di Marcio Mossorò e che termina la partita in nove per il cartellino rosso ad Arda Turan. Il primato del Galatasaray è salvo.

Questo il programma del weekend, riguardante le squadre coinvolte per il titolo:

Fenerbahçe-Bursaspor

Akhisar Belediyespor-Galatasaray

Besiktas-Kayserispor

Questa la classifica riguardante le prime posizioni:

GALATASARAY 66

BASAKSEHIR 66*

FENERBAHCE 63

BESIKTAS 62

*una partita in più