Tutti (di nuovo) ai piedi di Messi. L'argentino è "The King" a Wembley

Stampa internazionale letteralmente ai piedi di Leo Messi. Il numero dieci del Barcellona, autore di una doppietta nella vittoria per 4-2 sul campo del Tottenham, si merita quest'oggi molte delle prime pagine sportive, sia spagnole che inglesi. "Il maestro" titola, ad esempio il The Guardian che definisce "magica" la pulce catalana; "The King" è invece il titolo scelto da SPORT per la sua apertura dove si parla anche di una "grande reazione del Barça" dopo le recenti difficoltà.

Sempre in Spagna, questa volta sulla prima del Mundo Deportivo si gioca sul titolo che recita: "WembLeo". "Il N°1 - si legge ancora - ha guidato un Barcellona in grado di recuperare la sua magia e la sua intensità di fronte ad un Tottenham che non si è mai arreso".

Infine l'apertura del Mirror che per celebrare Messi titola: "Kiss & Hell". "Una doppietta di Messi - scrive il tabloid inglese - costringe gli Spurs alla seconda sconfitta nel 'Gruppo della Morte'".