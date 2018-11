Tutti pazzi per Fekir: in estate sfida Chelsea-Bayern per il talento dell'OL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea sfida il Bayern Monaco per Nabil Fekir. Il trequartista francese, autore sin qui di quattro gol e quattro assist in dieci presenze, ha già fatto sapere all'Olympique Lione di voler intraprendere una nuova avventura professionale la prossima estate. Per lui è pronta così a scatenarsi una vera e propria asta internazionale.