Tutti su Lautenschutz, la nuova teen star olandese. Spunta il Chelsea

Tutti su Sam Lautenschutz. La teen star olandese, infatti, continua a far parlare di sé nonostante la giovanissima età, tanto che - sottolinea il Sun - anche il Chelsea avrebbe mostrato un forte interesse dopo quelli di Ajax, Manchester City, Tottenham e Leicester. Quindici anni, attualmente in forza al Volendam in Olanda, entro la fine di ottobre - si legge - il giocatore deciderà il proprio futuro firmando per una big del calcio europeo.