© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una nuova pista per Aaron Ramsey, centrocampista gallese in scadenza con l'Arsenal al quale è stato accostato anche il Milan. Secondo il Sun, infatti, adesso sarebbe l'Everton a pressare il giocatore per un trasferimento nella prossima estate a Goodison Park: il club - si legge - sarebbe disposto a pagare al giocatore un contratto da oltre 150mila euro a settimana, mentre potrebbe essere fatta addirittura un'offerta da 15 milioni all'Arsenal per superare la concorrenza (nonostante il contratto in scadenza).