Tutti vogliono Haaland, ma la casa madre chiama: il Lipsia nel destino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le parole del padre, che ha prospettato un futuro in Premier League per il baby fenomeno del Salisburgo, Erling Braut Haaland, le big inglesi - e non solo - cominciano a muoversi per assicurarsi il talento norvegese. Manchester United, Liverpool, Arsenal, ma anche Real, Barcellona e Juventus sono sulle tracce dell'attaccante, la cui valutazione è schizzata a 85 milioni di euro. Tuttavia, secondo quanto appreso da Sky Sports, potrebbe restare in orbita Red Bull, cambiando solo casacca e campionato: il suo futuro, infatti, potrebbe essere al Lipsia, dove Julian Nagelsmann lo attende a braccia aperte.