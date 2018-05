Tutto il mondo parla di Zidane. Le principali aperture del web su Zizou

© foto di Imago/Image Sport

Aperture di tutte le testate europee, sportive e non, dedicate all'addio al Real Madrid di Zinedine Zidane. Dalla Spagna alla Francia, passando per l'Italia, la Germania e fino all'Argentina, tutti parlano della scelta del francese dopo la vittoria della terza Champions League consecutiva. "Zidane s'en va", scrive L'Equipe, mentre Le Parisien titola "Zidane quitte le Real". Titoli di apertura simili anche in Spagna: "Zidane dimite", titola Marca così come El Mundo, mentre Mundo Deportivo e Sport scrivono rispettivamente "Zidane anuncia que deja el Real Madrid" e "Zidane anuncia su dimision". "Zidane abandona o Real Madrid", titola A Bola in Portogallo, mentre in Inghilterra utilizzano come sempre toni più articolati: "Change is needed", scrive il The Sun parafrasando il pensiero del tecnico francese. La notizia come detto ha avuto grande risalto anche in sudamerica: "Me voy del Real Madrid", titola Olé, mentre GloboEsporte scrive "Fora do Real Madrid".