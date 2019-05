Ucraina, lo Shakhtar cala il poker in finale e vince la coppa

© foto di Federico Gaetano

Lo Shakhtar Donetsk riesce nell'impresa di fare doppietta campionato-coppa. La squadra di Paulo Fonseca ha vinto ieri sera la Coppa d'Ucraina battendo in finale a Zaporizhzhya l'Inhulets, squadra di Seconda Divisione. L'incontro è terminato 4-0 grazie alla doppietta di Mateus Martins e alle reti di Junior Moraes e Salomon. Si tratta della 13esima vittoria in questa manifestazione per i "minatori".