Ucraina-Slovacchia 1-0, Yarmolenko regala il punteggio pieno a Sheva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Ucraina si impone di misura contro la Slovacchia a Lviv. Di Yarmolenko, su rigore, la rete che ha regalato la vittoria alla Nazionale allenata da Shevchenko all'80'. In campo gli italiani Skriniar e Hamsik, entrambi titolari nella formazione ospite. Sei punti in classifica per l'Ucraina, zero per la Slovacchia e la Repubblica Ceca (Lega B - Gruppo 1).