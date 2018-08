UEFA, Ceferin: "Decisione sul PSG arriverà dopo la chiusura del mercato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Durante l'intervista al quotidiano Ekipa il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato anche della situazione del PSG in merito al Financial Fair Play e alla presunta attesa del Real in vista del possibile assalto a Mbappe e Neymar: "La decisione sul PSG arriverà dopo la chiusura del mercato, quindi non credo proprio che il Real Madrid stia aspettando questo momento".