"Mi vergogno della discriminazione". Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ha inaugurato oggi i lavori di Equal Game: "Sono anche orgoglioso del fatto che molte persone ai vertici del calcio stiano prendendo posizione sul tema. Sono orgoglioso di tutti voi che oggi siete qui oggi e chiedete un cambiamento per avere più giustizia ed eguaglianza".

"I'm ashamed of the discrimination but I am also proud that senior figures in our sport’s governing bodies are taking a stand, I am proud that all of you here today are advocating change & calling for greater equality & justice."

