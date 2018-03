UEFA, chiusa la curva del PSG e vietate le trasferte ai tifosi del Marsiglia

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Commissione etica e disciplinare dell'UEFA ha deciso la chiusura della Curva Nord del Parco dei Principi di Parigi per la prossima gara europea del PSG. Inoltre, il club parigino è stato punito con una multa da 43mila euro per gli scontri e il comportamento degli ultras francesi nel corso del match contro il Real Madrid in Champions. La stessa UEFA ha deciso anche di proibire la vendita dei biglietti per il settore ospite per le prossime due trasferte europee dell'Olympique Marsiglia, con una multa da 30mila euro per il club francese dopo gli scontri nella partita di Europa League contro l'Athletic Bilbao. La squadra di Rudi Garcia dunque non avrà tifosi al seguito per la prossima trasferta in Germania contro il Lipsia valida per la gara dei quarti di finale di Europa League.