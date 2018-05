UEFA, confermata in appello la squalifica a Simeone. Resta ipotesi TAS

© foto di J.M.Colomo

La UEFA ha respinto il ricorso presentato dall'Atletico Madrid e dal suo allenatore Diego Simeone in merito alla squalifica di 4 giornate per il tecnico argentino. Il CEBD della UEFA ha quindi confermato la decisione presa lo scorso 4 maggio e mantenuto le 4 giornate di squalifica (ancora 3 da scontare) per il Cholo, che si perderà così la finale di Lione contro l'OM.

Secondo El Pais, tuttavia, il club spagnolo farà ricorso al TAS per provare un ultimo tentativo per far sedere Simeone in panchina al Parc OL.