UEFA, Fair Play Finanziario: sanzionati 4 club, Sion senza coppe

© foto di Federico De Luca

La Camera Aggiudicativa dell'Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA (CFCB), presieduta da José Narciso da Cunha Rodrigues, ha preso delle decisioni in merito ai casi di quattro club sottoposti alla CFCB dall'Investigatore Capo, riguardanti il mancato rispetto dei criteri di licenze per club, definiti nei Regolamenti UEFA sulle Licenze per Club e Fair Play Finanziario. Tali criteri devono essere rispettati dalle società per ottenere la licenza richiesta per accedere alle competizioni UEFA per club.

KF Tirana (ALB): è stata trattenuta la somma di 215.000 euro, ovvero il totale corrisposto dalla UEFA al club per la partecipazione alla UEFA Europa League 2017/18.

FK Vojvodina (SRB): è stata trattenuta la somma di 215.000 euro, ovvero il totale corrisposto dalla UEFA al club per la partecipazione alla UEFA Europa League 2017/18.

FC Irtysh (KAZ): è stata trattenuta la somma di 440.000 euro, ovvero il totale corrisposto dalla UEFA al club per la partecipazione alla UEFA Europa League 2017/18. Inoltre il club non potrà partecipare alla prossima competizione UEFA alla quale si qualificherà nelle prossime tre (3) stagioni (cioè per le stagioni 2018/19, 2019/20 e 2020/21); questa sanzione è rinviata per un periodo probatorio di tre (3) anni.

FC Sion (SUI): il club non potrà partecipare alla prossima competizione UEFA alla quale si qualificherà nelle prossime due (2) stagioni (cioè per le stagioni 2018/19 e 2019/20). Il club svizzero è stato inoltre multato di 235.000 euro.