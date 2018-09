UEFA Nations League, Lega C: Slovenia ko nonostante il gol di Zajc

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito i risultati delle partite giocate questa sera per la Lega C di UEFA Nations League. In campo le squadre del girone 3:



SLOVENIA-BULGARIA 1-2 - 3' e 59' Kraev (B), 40' Zajc (S)

NORVEGIA-CIPRO 2-0 - 20' e 42' Johansen