UEFA Women's Player of the year: Hegerberg sfida Henry e Harder

La UEFA ha svelato le tre candidate per il premio di miglior giocatrice della scorsa stagione. Si tratta di Ada Hegerberg, attaccante classe '95 e Amadine Henry, centrocampista classe '89, entrambe del Lione vincitore della scorsa Champions League e di Pernille Harder, attaccante classe '92, del Wolfsburg.

🗓️ #UEFAawards winners will be announced on 30 August 🏆 pic.twitter.com/FEFZ2XrqEL

✨ NOMINEES: 2017/18 UEFA Women's Player of the Year ✨

Pernille Harder. Ada Hegerberg. Amandine Henry. 👌

Who deserves to be 2017/18 UEFA Women's Player of the Year? 🤔

🗓️ #UEFAawards winners will be announced on 30 August 🏆 pic.twitter.com/SYoXbCvbQV

— #UWCL (@UWCL) 20 agosto 2018