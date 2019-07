Funso Ojo riparte dalla Scozia. Il centrocampista belga classe '91 nell'ultimo fine settimana ha lasciato lo Scunthorpe United, club di terza serie inglese, per sottoscrivere un contratto con l'Aberdeen un contratto valido fino a giugno 2022.

E' una trattativa condotta dalla MG and associates di Giorgio Boateng e Menno Groenveld.

📝 The Belgian midfielder becomes our eighth signing of the summer!

You can read more here ➡ https://t.co/EOgKF5TBzl#StandFree pic.twitter.com/TolBMzkxmj

