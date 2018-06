UFFICIALE: AIK Solna, preso lo svincolato Sebastian Larsson

Fumata nera nella trattativa fra Torino e Santos per Lucas Verissimo. Il brasiliano, uno dei primi obiettivi per la difesa granata, secondo le ultime raccolte da TMW è infatti vicinissimo al passaggio all'Olympique Lione. Il club francese infatti ha deciso di mettere sul piatto i...

Cannavaro al Corriere dello Sport: "No a Marek"

Napoli, l'apertura de Il Mattino: "Leno o Sirigu per il dopo Reina"

Il Quotidiano Sportivo sulla Juventus: "Via Dybala per Milinkovic"

Il Messaggero sul mercato: "Kluivert alla Roma? Yes"

Tuttosport in prima pagina sull'Inter: "Nainggolan arriva"

Juventus, La Stampa: "Offerto Pjaca al Valencia per Cancelo"

Il Corriere della Sera e le parole di Alisson: "Roma, potrei andare via"

Il Corriere di Torino sulla Juventus: "Rinnovo pronto per Alex Sandro"

Sampdoria, Il Secolo XIX titola: "Forse non Quaglia"

Il Mattino sui play off: "Il Cittadella dice addio al sogno Serie A"

Ciociaria Oggi festeggia col Frosinone: "In finale"

Il Mattino: "MondialNapoli da sogno". In campo anche il mercato

Genoa, Record in prima pagina: "Laxalt nel mirino del Benfica"

Gentile a Il Fatto Quotidiano: "Italia? Mancini non basta per rinascere"

Inter, Wanda alza il pressing: otto milioni per tenere Icardi

Il Gazzettino: "Venezia, un autogol cancella i sogni. Out il Cittadella"

Il Giornale di Sicilia: "Il Palermo in finale, ora c'è il Frosinone"

Il Giornale sul Mondiale: "Otto stelle per otto sfide"

Bologna, Il Resto del Carlino: "Soldi e Mattiello per Di Francesco"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy