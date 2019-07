Vaclav Cerny è un nuovo giocatore dell'Utrecht. L'Ajax, tramite il proprio profilo ufficiale, ha salutato il giocatore dopo sei stagioni. L'esterno 21enne ha collezionato 29 presenze con la maglia dei lancieri, mettendo a segno 4 gol. Ecco il tweet ufficiale:

We wish you all the best, Vaclav! ♥️#ThanksVasa

— AFC Ajax (@AFCAjax) 8 luglio 2019