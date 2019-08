Importante novità in arrivo direttamente dal profilo Twitter dell'Ajax. Il club olandese infatti ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2023 dell'esterno David Neres. Il brasiliano classe '97 nelle ultime ore era emerso come idea di mercato per il Napoli di Carlo Ancelotti.

More David. ♥

More samba. 🇧🇷

More party. 🕺#ExtendingNeres — AFC Ajax (@AFCAjax) August 7, 2019