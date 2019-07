© foto di Giacomo Iacobellis

Dusan Tadic si lega all'Ajax fino al 2026. Il fantasista serbo ha firmato un prolungamento di contratto per altre sette stagioni: trovato l'accordo fino al 2023, un anno in più rispetto al primo atto firmato tra le parti. Il giocatore classe 1988 potrà rimanere fino al 2026, ma il suo ruolo verrà definito successivamente. Arrivato dal Southampton nella scorsa finestra di mercato, Tadic ha incantato tutti nel ruolo di falso nueve. Nella scorsa stagione ha messo a segno ben 38 reti in 56 presenze.