© foto di Giacomo Morini

L'Ajax è già nel futuro: gli ajacidi hanno blindato due talenti come Dani de Wit e Noa Lang. Per entrambi i giocatori, nuovi contratti fino all'estate del 2021. De Wit, vent'anni, ha prolungato di una stagione dopo esser sceso in campo nove volte con Ten Hag. Lang, diciotto anni, ha debuttato in Coppa lo scorso settembre e in Eredivisie nel 2-1 al PEC Zwolle, il mese scorso, con un assist.